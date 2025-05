Na mariborski Pedagoški fakulteti Kre-aktiven dan

Maribor, 20. maja - Na Pedagoški fakulteti v Mariboru bo danes Kre-aktiven dan, osrednji dogodek v okviru projekta Zdrav življenjski slog za trajnostni razvoj, ki ga izvajajo v sklopu načrta za okrevanje in odpornost. Dogodek je povezan z osveščanjem o pomenu zdravja in vseživljenjskega učenja v akademskem okolju, so sporočili s pedagoške fakultete.