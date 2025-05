V Cankarjevem domu razstava ljubljanske ALUO ob 40-letnici študija oblikovanja

Ljubljana, 20. maja - Ob 40-letnici visokošolskega izobraževanja na področju oblikovanja bodo drevi v veliki sprejemni dvorani Cankarjevega doma odprli razstavo O! in predstavili dela študentov ljubljanske Akademije za likovno umetnost in oblikovanje (ALUO). Za prikaz povezave med biologijo, tehnologijo in oblikovanjem so uporabili še robota in sviloprejke.