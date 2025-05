EU in Združeno kraljestvo tik pred vrhom z dogovorom o obrambnem in varnostnem paktu

London, 19. maja - Predstavniki EU in Združenega kraljestva so po navedbah diplomatskih virov v EU tik pred današnjim vrhom v Londonu dosegli dogovor o novem obrambnem in varnostnem paktu, ki je del obsežnega novega začetka v odnosih med Londonom in Brusljem po brexitu. Dogovorili so se tudi za podaljšanje ribolovnih pravic za flote EU v britanskih vodah.