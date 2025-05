Ljubljanska borza: Sava Re nadaljuje rast, veliko zanimanje za Triglav

Ljubljana, 19. maja - Tečaji najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi so se dopoldne v povprečju zvišali, indeks SBI TOP je do 11.30 pridobil 0,35 odstotka. Rast nadaljujejo delnice Save Re, ki so se podražile za skoraj štiri odstotke. Najprometnejše so s skoraj milijonom evrov prometa delnice Zavarovalnice Triglav, ki so izgubile skoraj tri odstotke.