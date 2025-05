Gospodarska delegacija na obisku na Kitajskem

Ljubljana/Šanghaj, 19. maja - Delegacija slovenskih podjetij danes začenja obisk na Kitajskem, kjer bodo skušali do sobote na srečanjih v Šanghaju in Ningboju pridobiti nove partnerje, so sporočili iz Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), ki je skupaj z gospodarskim ministrstvom in javno agencijo Spirit organizirala obisk.