V londonski galeriji na ogled dela slikarja in risarja Davida Hockneyja

London, 20. maja - V londonski galeriji Hazlitt Holland-Hibbert bodo v sredo odprli razstavo In the Mood for Love: Hockney in London, 1960-1963, ki predstavlja slike, risbe in grafike angleškega umetnika Davida Hockneyja. Izbor del prikazuje ključno triletno obdobje v umetnikovi karieri, dela pa skupaj niso bila videna od 60. let minulega stoletja.