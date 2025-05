Prosus v prevzem nizozemskega dostavljalca hrane Just Eat

London, 19. maja - Nizozemski tehnološki vlagatelj Prosus je začel dogovorjeni prevzem dostavljalca hrane Just Eat Takeaway.com v vrednosti 4,1 milijarde evrov. To podjetje bo imelo še naprej sedež v Amsterdamu in bo po sklenitvi posla ohranilo svoje ime in svoje ključne blagovne znamke.