Na Trgu republike prižgali plamen za drugo izvedbo športnih iger mladih v Sloveniji

Ljubljana, 19. maja - Na Trgu republike v Ljubljani so slovesno odprli letošnje regionalne Plazma športne igre mladih. Slovesnost v slovenski prestolnici, na kateri so prižgali plamen za drugo izvedbo športnih iger mladih v Sloveniji, so si ogledali tudi številni ambasadorji iger, vključno s predsednikom Uefe Aleksandrom Čeferinom in predsednikom vlade Robertom Golobom.