Na Kanarskih otokih protesti proti množičnemu turizmu

Las Palmas, 19. maja - Na Kanarskih otokih je v nedeljo več tisoč ljudi protestiralo proti množičnemu turizmu in zahtevalo rešitve za posledice prekomernega obiska turistov. Protesti so potekali v času, ko se Španija, katere del so Kanarski otoki, bliža še enemu rekordnemu letu po obiskanosti.