Ljubljana, 19. maja - Glavni izvršni direktor GZS Mitja Gorenšček in glavni ekonomist GZS Bojan Ivanc bosta danes ob 13. uri v preddverju 6. nadstropja GZS na Dimičevi 13 dala izjavo za medije glede zadnjih statističnih podatkov o gibanju BDP in pričakovanj gospodarstva do vlade, so sporočili iz GZS.