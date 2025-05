Vreme: Razmeroma sončno

Ponoči bo sprva pretežno jasno, proti jutru pa se bo oblačnost od zahoda povečala. V torek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Krajevne padavine se bodo v hribovitem svetu zahodne Slovenije lahko pojavljale že dopoldne, drugod pa predvsem sredi dneva in popoldne. Vmes bodo tudi posamezne nevihte. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo in v četrtek bo pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, predvsem plohami in nevihtami. Več jih bo v četrtek.

Vremenska slika: Ciklonsko območje nad vzhodno Evropo se počasi polni, nad zahodnim Sredozemljem pa že nastaja nov ciklon. V višinah priteka k nam nekoliko toplejši in prehodno bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo dokaj sončno. Nekaj več oblačnosti bo v krajih južno od nas, kjer bo možna tudi kakšna ploha ali nevihta. V torek se bo od zahoda pooblačilo, pojavljati se bodo začele plohe in nevihte. Manj jih bo v krajih vzhodno od nas.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje povečini ugoden. V torek bodo vremensko bolj občutljivi lahko imeli manjše, z vremenom povezane težave, večini ljudi pa vreme ne bo povzročalo težav s počutjem.