Objavljene nove posplošene vrednosti nepremičnin

Ljubljana, 19. maja - Geodetska uprava RS (Gurs) je v nedeljo objavila nove posplošene vrednosti nepremičnin, ki odražajo stanje trga na 1. januar 2025. Vrednosti so izračunane vsem nepremičninam, ki so evidentirane v evidenci vrednotenja in so dostopne prek aplikacij na portalu Prostor. Lastniki bodo obvestila prejeli predvidoma do konca maja.