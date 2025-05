Na strehi Pomorskega muzeja Piran po desetletjih znova kupola

Piran, 19. maja - V sklopu sanacije strehe piranskega Pomorskega muzeja Sergej Mašera so na muzejsko stavbo zgodaj davi znova namestili kupolo. Z njo so nadomestili staro, ki je bila uničena v drugi svetovni vojni. Na piranski občini so za STA ob tem povedali, da so celoten projekt financirali sami. Stroške ocenjujejo na okrog 50.000 evrov.