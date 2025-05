Branilci naslova Florida Panthers prek Toronta v konferenčni finale

Toronto, 19. maja - Hokejisti Florida Panthers, branilci naslova v severnoameriški ligi NHL, so v odločilni sedmi tekmi drugega kroga končnice s 6:1 premagali Toronto Maple Leafs in se uvrstili v konferenčni finale v vzhodni konferenci. Z zmago v Kanadi so panterji v konferenčnem polfinalu slavili s 4:3 v zmagah.