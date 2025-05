Odbor kongresa ZDA potrdil Trumpov predlog davčnih olajšav

Washington, 19. maja - Odbor za proračun predstavniškega doma ameriškega kongresa je po pogajanjih, ki so se začela v petek, s 17 glasovi proti 16 potrdil 1116 strani dolg zakon o davčnih olajšavah in proračunu. Dokument, ki so ga na željo predsednika Donalda Trumpa poimenovali Velik in čudovit zakon, predvideva odvzem zdravstvenega zavarovanja manj premožnim Američanom.