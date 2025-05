Pregled - svet, 18. 5. (nedelja)

VATIKAN - Papež Leon XIV. je z umestitveno mašo uradno začel pontifikat. Na slovesnosti v Vatikanu je prejel papeške insignije ter vernikom sporočil, da prihaja s strahom in trepetom kot brat, ki želi biti služabnik njihove vere in veselja. Obsodil ekonomski sistem, ki izkorišča naravo in revne potiska ob rob, ter se zavzel za Cerkev, ki bo delala za mir. Na Trgu svetega Petra se je ob tem zbralo okoli 200.000 vernikov, pa tudi številni politični veljaki.

RIM - Ob robu umestitve novega papeža sta se srečala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in ameriški podpredsednik JD Vance. Von der Leyen je po pogovorih sporočila, da so našli veliko skupnih točk. Tudi gostiteljica, italijanska premierka Giorgia Meloni, jih je označila za konstruktivne. Glede Ukrajine si oboji želijo premirja, ki bo vodilo k pravičnemu in trajnemu miru. Kar zadeva trgovinska vprašanja, pa si po besedah von der Leyen obe strani želita dobrega dogovora. Izrazila je prepričanje, da jim bo to tudi uspelo.

VATIKAN/RIM/MOSKVA - Papež Leon XIV. je na avdienci sprejel ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, ki je izrazil hvaležnost, ker je papež na umestitveni slovesnosti posebej izpostavil Ukrajino in potrebo po miru v tej državi. Zelenski se je v Rimu srečal tudi s podpredsednikom ZDA JD Vanceom. Govorila sta o za ponedeljek napovedanem telefonskem pogovoru predsednikov ZDA in Rusije, Donalda Trumpa in Vladimirja Putina, ki naj bi mu sledil še Trumpov pogovor z Zelenskim. Ruski predsednik Vladimir Putin je sporočil, da je cilj Moskve izkoreniniti vse vzroke konflikta v Ukrajini, ustvariti pogoje za trajen mir in zagotoviti varnost Rusije.

KIJEV/MOSKVA - Ukrajina je bila tarča najobsežnejšega ruskega napada z brezpilotnimi letali od začetka vojne. Ukrajinske zračne sile so sporočile, da je Rusija ponoči na njihovo ozemlje izstrelila 273 brezpilotnih letal, od katerih so jih uspeli 88 uničiti.

GAZA/DOHA - Potem ko je Izrael sprožil novo ofenzivo v Gazi, je napovedal še obsežno kopensko operacijo v palestinski enklavi. V izraelskih napadih je bilo v zadnjem dnevu ubitih več kot 100 ljudi, večinoma otrok in žensk, je sporočila civilna zaščita v Gazi. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je medtem sporočil, da je odprt za dogovor s Hamasom, ki bi vključeval "končanje spopadov".

NOVO ZAGREB - Stranka Zmoremo! bo skupaj z največjo hrvaško opozicijsko stranko, levosredinsko SDP, glede na izide vzporednih volitev na lokalnih volitvah osvojila skoraj polovico glasov za zagrebško mestno skupščino. Največja tri hrvaška mesta, Zagreb, Split in Reka, bodo sicer župane dobila v drugem krogu lokalnih volitev.

NOVO BUKAREŠTA - V drugem krogu predsedniških volitev v Romuniji kaže na zmago župana Bukarešte Nicusorja Dana. Po rezultatih vzporednih volitev je dobil več kot 54 odstotkov glasov, njegov protikandidat, skrajno desni evroskeptik George Simion pa nekaj več kot 45 odstotkov, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

NOVO VARŠAVA - Po rezultatih vzporednih volitev je v prvem krogu predsedniških volitev na Poljskem tesno zmagal kandidat vladajoče proevropske sredinske koalicije, varšavski župan Rafal Trzaskowski. V drugem krogu se bo pomeril z zgodovinarjem Karolom Nawrockim, neodvisnim kandidatom s podporo konservativne stranke Zakon in pravičnost (PiS). Trzaskowski je glede na rezultate vzporednih volitev dobil 30,8 odstotka glasov, Nawrocki na drugem mestu pa 29,1 odstotka.

NOVO LIZBONA - Rezultati vzporednih volitev za predčasne parlamentarne volitve na Portugalskem kažejo največjo podporo desnosredinskemu zavezništvu premierja Luisa Montenegra, ki pa mu tudi tokrat ni uspelo doseči večine v parlamentu. Demokratično zavezništvo, ki jo poleg premierjevih socialdemokratov sestavlja še ljudska stranka, naj bi glede na rezultate vzporednih volitev prejelo med 29 in 34 odstotkov glasov in osvojilo med 85 in 96 mest v 230-članskem parlamentu. Socialistična stranka naj bi prejela med 21 in 26 odstotkov glasov, skrajno desna stranka Chega pa od 20 do 24 odstotkov glasov.

DAMASK - Sirske oblasti ustanavljajo nacionalno komisijo za pogrešane osebe ter komisijo za pravičnost, katere namen bo odkriti resnico o kršitvah prejšnjega režima. Odloka je v soboto podpisal začasni predsednik Ahmed al Šara. Oblasti so sicer dale oboroženim skupinam v državi 10 dni, da se pridružijo vladnim silam.

TRIPOLI - Predsednik libijske vlade Abdul Hamid Dbeiba, ki ima podporo mednarodne skupnosti, je v soboto pozval oborožene skupine, naj se pridružijo državnim institucijam. Poziv je premier poslal v televizijskem nagovoru po več dneh spopadov in protestov v Tripoliju, kjer je bilo slišati zahteve po njegovem odstopu. V zadnjih spopadih je bilo ubitih najmanj osem ljudi.

BASEL - Na protestu proti sodelovanju Izraela na tekmovanju za pesem Evrovizije v Baslu so bili v soboto poškodovani trije policisti in eden od protestnikov. Kot je sporočila tamkajšnja policija, se je na shodu pred finalom tekmovanja zbralo od 700 do 800 ljudi. Pri okoli 400 udeležencih so policisti opravili osebni pregled, takrat pa so nanje vrgli petarde. Tri policiste so zaradi suma poškodb sluha odpeljali v bolnišnico, enega od protestnikov pa so oskrbeli reševalci.

LOS ANGELES - Pred kliniko za neplodnost v Palm Springsu v ameriški zvezni državi Kalifornija je v soboto eksplodirala bomba, pri čemer je umrla ena oseba, štiri pa so ranjene. Zvezna policija FBI je dogodek označila za teroristično dejanje. Pravosodna ministrica Pam Bondi je sporočila, da je nasilje nad kliniko za neplodnost nedopustno.

WASHINGTON - Ameriški zvezni državi Missouri in Kentucky so prizadela silovita neurja s tornadi, v katerih je umrlo najmanj 27 ljudi, povzročila pa so tudi veliko opustošenje, so v soboto sporočile tamkajšnje oblasti.

NEW YORK - Šolska jadrnica mehiške vojaške mornarice je v soboto trčila ob Brooklynski most v New Yorku. Pri tem sta po zadnjih podatkih umrla najmanj dva mornarja, 19 pa je poškodovanih. Most v trčenju ni bil resneje poškodovan in so ga kmalu znova odprli za promet.

PARIZ - Na pariškem letališču Orly je prišlo do okvare v kontroli zračnega prometa. Letalske družbe so zato pozvali, naj odpovejo 40 odstotkov načrtovanih poletov. Po prvih podatkih so odpovedali 130 poletov.