Pregled - šport, 18. 5. (nedelja)

Ljubljana, 18. maja - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v nedeljo, 18. maja.

STOCKHOLM - Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu elitne skupine na Švedskem dosegla prvo točko. V šesti tekmi v Stockholmu je izgubila z Avstrijo po kazenskih strelih z 2:3 (1:1, 0:0, 1:1; 0:1).

SIENA - Wout Van Aert (Visma-Lease a Bike) je zmagovalec devete etape kolesarske dirke po Italiji. Belgijec je bil najhitrejši v finišu etape v Sieni. Za etapno zmago je ugnal Mehičana Isaaca del Tora, ki je prevzel rožnato majico vodilnega. Slovenec Primož Roglič je po novem deseti v skupnem seštevku z več kot dvema minutama zaostanka (+2,25).

PORTO ALEGRE - Za slovenskimi športnimi plezalci je premierna tekma svetovnega pokala v disciplini balvani v Curitibi v Braziliji. Od treh Slovencev se je izkazal Anže Peharc, ki je tekmovanje končal na šestem mestu. Katja Debevec je v polfinalu osvojila 20. mesto, Lucija Tarkuš je tekmovanje končala na 25. mestu in za las zgrešila uvrstitev v polfinale.

LJUBLJANA - Nogometaši v 2. slovenski ligi so odigrali predzadnji, 29. krog. Po njem je že jasno, da bo Aluminij v prihodnji sezoni igral med prvoligaši, saj si je zagotovil prvo mesto, potem ko je v Velenju zmagal s 3:0.

KOPER - Slovenski telovadec Beno Kunst je za domači tabor uspešno odprl drugi dan finalov svetovnega izziva v Kopru in osvojil bron. Na gredi sta nastopili Lucija Hribar in Zala Trtnik. Hribar je sobotni zmagi na bradlji dodala še srebro na gredi, Trtnik pa je bila peta. V zadnjem slovenskem nastopu tekme je Hribar na parterju zasedla sedmo mesto.

LODŽ - Odbojkarji Perugie so prvič postali zmagovalci lige prvakov. V Lodžu na Poljskem so v finalu premagali domačo zasedbo Zawiercie s 3:2.

LIZBONA - Francoz Sebastien Ogier (Toyota) je zmagovalec relija po Portugalski, pete postaje sezone svetovnega prvenstva. Drugi je bil Estonec Ott Tänak (Hyundai), ki je zaostal osem sekund, tretji pa Ogierjev moštveni sotekmovalec Finec Kalle Rovanperä (Toyota).

RIM - Španec Carlos Alcaraz je poskrbel, da Italija prvič v zgodovini na odprtem prvenstvu v Rimu ni imela zmagovalca v obeh konkurencah. Potem ko je v soboto pokal za dekleta dvignila Jasmine Paolini, je Alcaraz danes v moškem finalu premagal Jannika Sinnerja s 7:6 in 6:1.

EINDHOVEN - Nogometaši PSV iz Eindhovna so osvojili 26. naslov nizozemskega prvaka. V zadnjem, 34. krogu so na gostovanju premagali Sparto iz Rotterdama s 3:1 in tako ubranili naslov.

IMOLA - Nizozemec Max Verstappen (Red Bull) je zmagovalec dirke formule 1 v Imoli za VN Emilije Romanje. Na drugem in tretjem mestu sta končala dirkača McLarna, Britanec Lando Norris in Avstralec Oscar Piastri.