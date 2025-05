Dirkače v Dolini pod Kalom zmotila neurje in toča, zmagi Bubniču in Ivandiću

Šentvid pri Stični, 18. maja - Četrto dirko državnega prvenstva v motokrosu, ki je danes potekala v Dolini pod Kalom, sta zmotila neurje in toča. Zaradi razmočene proge niso izpeljali celotnega programa, zmag v najmočnejših razredih MX open in MX2 pa sta se razveselila Miha Bubnič in Hrvat Šimun Ivandić.