Telefonski pogovor Trumpa in Putina novo upanje za Ukrajino

Washington/Moskva, 19. maja - Po petkovih prvih neposrednih mirovnih pogovorih med predstavniki Rusije in Ukrajine po treh letih vojne v Ukrajini je za danes napovedan telefonski pogovor med predsednikoma ZDA in Rusije, Donaldom Trumpom in Vladimirjem Putinom, ki daje upanje na prekinitev ognja. Trump naj bi se zatem slišal še z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim.