Vreme: Krajevno bodo plohe in nevihte

Ljubljana, 18. maja - Zvečer in ponoči bo še nekaj krajevnih ploh in neviht, do jutra se bo ozračje umirilo. V ponedeljek bo razmeroma sončno, popoldne je v notranjosti Slovenije možna le kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem do 14, najvišje dnevne od 20 do 24 stopinj Celzija.

Napoved za sosednje pokrajine

Sprva bo še spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami, ponoči pa se bo ozračje postopno umirilo. V ponedeljek bo dokaj sončno. Nekaj več oblačnost bo v krajih južno od nas, kjer bo možna tudi kakšna ploha ali nevihta.

Obeti

V torek in sredo bo spremenljivo do pretežno oblačno, plohe in nevihte bodo spet pogostejše.