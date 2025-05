Slovenija častna gostja na sejmu v kitajskem Ningboju

Ljubljana/Ningbo, 18. maja - Slovenija bo letos nastopila kot častna gostja na največjem kitajskem sejmu, namenjen sodelovanju z državami Srednje in Vzhodne Evrope, ki bo v mestu Ningbo od 22. do 25. maja. Na sejmu China-CEEC Expo & International Consumer Goods Fair se bo predstavila z nacionalnim in komercialnim paviljonom.