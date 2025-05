Predsednica republike na konferenci v Tallinnu o razmerah v svetu

Tallinn, 18. maja - Predsednica republike Nataša Pirc Musar se je danes v estonski prestolnici Tallinn udeležila zaključnega panela konference Lennart Meri, kjer je s predsednikoma Estonije in Finske razpravljala o geopolitičnih in varnostnih razmerah v svetu. "Že dvakrat v zgodovini je človeštvo izgubilo svojo človečnost. To se ne sme ponoviti," je dejala.