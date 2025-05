Promet ponekod ovirajo močnejše padavine

Ljubljana/Postojna, 18. maja - Po državi nastajajo krajevne plohe in posamezne nevihte. Vreme ponekod ovira promet, pripetila se je tudi nesreča. Prometnoinformacijski center za državne ceste voznike na Primorskem poziva, da med Postojno in Razdrtim prilagodijo vožnjo razmeram na cesti, saj tam padata dež in sodra.