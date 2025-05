Leon XIV. začel pontifikat s pozivom k miru in proti izkoriščevalski politiki

Vatikan, 18. maja - Papež Leon XIV., ki je nasledil pokojnega Frančiška, je z današnjo umestitveno mašo uradno začel pontifikat in pri tem nakazal, da se bo zavzemal za mir, naravo, reveže in enotnost Cerkve. Na prvi avdienci je sprejel ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, priložnost pa so za posvete o Ukrajini izkoristili tudi drugi prisotni državniki.