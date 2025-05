Leon XIV. ob umestitvi obsodil sistem, ki izkorišča naravo in revne

Vatikan, 18. maja - Papež Leon XIV. je z umestitveno mašo uradno začel pontifikat. Na slovesnosti v Vatikanu je prejel papeške insignije ter vernikom sporočil, da prihaja s strahom in trepetom kot brat, ki želi biti služabnik njihove vere in veselja. Obsodil ekonomski sistem, ki izkorišča naravo in revne potiska ob rob, ter se zavzel za Cerkev, ki bo delala za mir.