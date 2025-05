Na protestu proti sodelovanju Izraela na Evroviziji štirje poškodovani

Basel, 18. maja - Na protestu proti sodelovanju Izraela na tekmovanju za pesem Evrovizije v Baslu so bili poškodovani trije policisti in eden od protestnikov. Kot je danes sporočila tamkajšnja policija, se je na shodu na ulicah Basla v soboto zvečer pred finalom tekmovanja zbralo od 700 do 800 ljudi, nekateri tudi zamaskirani.