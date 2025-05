Vreme: Danes bo spremenljivo oblačno

Ljubljana, 18. maja - Danes bo spremenljivo oblačno. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte, na Primorskem pa so možne tudi v nočnem in jutranjem času. Čez dan bo pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.