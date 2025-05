Kajuh-Slovan še četrtič po vrsti do naslova namiznoteniških državnih prvakinj

Ljubljana, 18. maja - Pred tednom dni so namiznoteniške igralke Kajuh-Slovana v Puconcih premagale Murexin s 6:0, na drugi finalni tekmi končnice v 1. SNTL pa so v dvorani na Kodeljevem slavile s 6:2. Za Ljubljančanke je to četrti zaporedni naslov državnih prvakinj, skupno pa že šesti.