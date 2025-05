Jadrnica mehiške vojaške mornarice trčila v Brooklynski most

New York, 18. maja - Šolska jadrnica mehiške vojaške mornarice je v soboto zvečer trčila ob Brooklynski most v New Yorku. Pri tem sta po zadnjih podatkih umrla najmanj dva mornarja, 19 pa je poškodovanih, je sporočil newyorški župan Eric Adams. Kot še poroča francoska tiskovna agencija AFP, sta dva od poškodovanih v bolnišnici v kritičnem stanju.