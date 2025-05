Pregled - šport, 17. 5. (sobota)

LJUBLJANA - Nogometaši Olimpije so potrdili prvo mesto v letošnji sezoni državnega prvenstva. Naslov so si zagotovili po tem, ko so v predzadnjem, 35. krogu Prve lige Telemach v Stožicah premagali Kalcer Radomlje s 5:0 (2:0). Olimpija ima tako krog pred koncem nedosegljivih sedem točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem Mariborom, ki bo v nedeljo gostoval v Kopru.

PARIZ - Žiga Lin Hočevar je še enkrat več dokazal, da spada v vrh evropskega in svetovnega kanuja. Pri 17 letih je še drugič zapovrstjo osvojil kolajno na evropskem prvenstvu, lanski zlati v Tacnu je dodal še bronasto na olimpijski progi v Parizu. Njegov uspeh je dopolnil 29-letni Celjan Martin Srabotnik, ki je v kajaku prav tako osvojil tretje mesto.

KOPER - Potem ko je Teja Belak z zmago na preskoku navdušila domače navijače v koprski Areni Bonifika na svetovnem izzivu in zmagala, je vso konkurenco na dvovišinski bradlji ugnala še Lucija Hribar. Triindvajsetletna telovadka je na festivalu napak med sestavo padla z orodja, vendar je zahvaljujoč večji težavnosti vseeno ubranila lansko zmago.

RIM - Italijan Diego Ulissi je novi vodilni na kolesarski dirki po Italiji. Član XDS-Astane je v današnji osmi etapi izkoristil daljši pobeg in nadoknadil več kot štiri minute zaostanka v skupni razvrstitvi. To mu je omogočila odločitev ekipe Red Bull-Bora hansgrohe, da ne brani napada, s tem pa je Primož Roglič iz rok izpustil rožnato majico. V skupni razvrstitvi ima Ulissi 17 sekund naskoka pred Rogličem.

DOHA - Slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić, 12. nosilec, je uspešno začel svetovno prvenstvo v Dohi. V uvodnem nastopu je s 4:0 (4, 10, 6, 4) hitro odpravil 216. igralca sveta Fabia Adriena Rakotoarimanano z Madagaskarja.

RIM - Italijanska teniška igralka Jasmine Paolini je zmagovalka turnirja WTA 1000 v Rimu z nagradnim skladom dobrih šest milijonov evrov. Šestopostavljena Paolini je v finalu gladko s 6:4 in 6:2 po uri in pol ugnala četrto nosilko, Američanko Coco Gauff, in postala prva domačinka s tem naslovom v 40 letih.

LODŽ - Ta konec tedna v Lodžu poteka sklepni turnir lige prvakov v odbojki. Izmed štirih najboljših moštev v Evropi so se v finale prebili odbojkarji Perugie in Zawiercieja, ki se bodo pomerili v finalu v nedeljo ob 20. uri. V vrstah nastopajočih na zaključnem turnirju sicer ni slovenskih predstavnikov.

CHARLOTTE - Venezuelec Jhonattan Vegas je obdržal vodstvo tudi po drugem dnevu drugega majorja sezone v golfu v Charlottu. Kljub 70 udarcem, skupaj pa 134, ima dva udarca prednosti pred Britancem Matthewom Fitzpatrickom, Francozom Matthieujem Pavonom in Korejcem Kimom Si-woojem, ki je drugi dan sklenil s 64 udarci.

NEW YORK - Košarkarji moštva New York Knicks so finalisti vzhodne konference lige NBA. Na odločilni šesti tekmi so v domačem Madison Square Gardnu kar s 119:81 odpravili lanske prvake Boston Celtics in s 4:2 v zmagah napredovali v boj za konferenčni naslov. Tam bodo njihovi tekmeci Indiana Pacers.

MIAMI - Hokejisti moštva Toronto Maple Leafs so ponoči na Floridi ugnali domače Panthers z 2:0 in v polfinalu vzhodne konference lige NHL poravnali izid v zmagah na 3:3. Zmagovalec dvoboja bo znan v ponedeljek v Torontu. Tekmec za konferenčni naslov je že znan - Carolina Hurricanes.