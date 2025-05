Paolini dobila rimski teniški finale

Rim, 17. maja - Italijanska teniška igralka Jasmine Paolini je zmagovalka turnirja WTA 1000 v Rimu z nagradnim skladom dobrih šest milijonov evrov. Šestopostavljena Paolini je v finalu gladko s 6:4 in 6:2 po uri in pol ugnala četrto nosilko, Američanko Coco Gauff, in postala prva domačinka s tem naslovom v 40 letih.