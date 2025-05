Pregled - svet, 17. 5. (sobota)

GAZA/DOHA - Izraelska vojska je sporočila, da so okrepljeni napadi, ki so samo v petek terjali več kot sto palestinskih življenj, začetek nove ofenzive. Smrtonosno obstreljevanje enklave je danes terjalo še več kot 50 življenj. Obenem je v Katarju stekel nov krog pogovorov o prekinitvi ognja.

WASHINGTON - Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da se bo s predsednikoma Rusije in Ukrajine Vladimirjem Putinom in Volodimirjem Zelenskim prek telefona pogovarjal v ponedeljek. Tema razgovorov bo iskanje načinov za končanje vojne.

MOSKVA - Rusija in Ukrajina morata najprej izvesti načrtovano izmenjavo vojnih ujetnikov in določiti pogoje prekinitve ognja, preden začneta načrtovati nov krog pogovorov, so sporočili v Kremlju, potem ko sta se strani v petek v Turčiji dogovorili o izmenjavi in razpravljali o morebitnem premirju. Tiskovni predstavnik je omenil tudi možnost srečanja med predsednikoma.

KIJEV - V napadu ruskega drona na avtobus na severovzhodu Ukrajine je bilo ubitih devet civilistov, še sedem je ranjenih. Do napada v regiji Sumi je prišlo nedolgo po koncu prvih neposrednih pogajanj med Kijevom in Moskvo po več kot treh letih, ki pa niso prinesla preboja v smeri premirja.

WASHINGTON - Vrhovno sodišče ZDA je v petek podaljšalo veljavnost svoje odredbe, ki vladi predsednika Donalda Trumpa prepoveduje deportacije tujih državljanov na podlagi vojnega zakona o boju proti tujim sovražnikom iz 18. stoletja. Sodišče je ugotovilo, da vlada predvidenim za izgon ne omogoča poštenega postopka. Trump je odločitev sprejel z nejevoljo.

SUBOTICA/NIŠ - Srbski študenti in državljani, ki več kot pol leta protestirajo proti vladi, se zbirajo na 12-urnih demonstracijah v Subotici na skrajnem severu države. Niš na jugu medtem gosti shod podpornikov vlade, ki jih bo nagovoril tudi predsednik Aleksandar Vučić. Tam bo istočasno študentski protest z zahtevo po predčasnih volitvah.

NEW YORK - Bonitetna agencija Moody's je v petek znižala bonitetno oceno ZDA, in sicer zaradi povečanja javnega dolga v zadnjem desetletju in naraščajočih plačil obresti. Ocena je znižana z najvišje AAA na AA1. Moody's je bil pri znižanju najvišje možne bonitetne ocene ameriškega državnega dolga doslej zadržan, sedaj pa se je uskladil s svojimi tekmeci.

WASHINGTON - Svetovna banka je v petek sporočila, da bo po 14 letih obnovila poslovanje v Siriji, potem ko sta Savdska Arabija in Katar poravnala dolg države do te mednarodne institucije. Do povratka prihaja v času, ko Zahod obnavlja odnose z državo, kjer so decembra lani uporniki pod vodstvom islamistov strmoglavili dolgoletnega predsednika Bašarja al Asada.

TEHERAN/WASHINGTON - Ameriški predsednik Donald Trump je v petek dejal, da so ZDA Iranu podale predlog novega jedrskega dogovora. Zunanji minister islamske republike je te navedbe zavrnil. Ob tem je ponovil, da so pripravljeni na dogovor pod pogojem odprave ameriških sankcij.

WASHINGTON - Ameriška vlada načrtuje preselitev milijona Palestincev iz Gaze v Libijo, je poročala ameriška televizija NBC. Po navedbah virov so pogovori o tem že stekli tudi z libijskimi oblastmi. ZDA naj bi v zameno ponujale odmrznitev zamrznjenih libijskih milijard.

PRAGA - Češke zdravstvene oblasti so v petek v skladu s strogim protokolom sprožile odziv na domnevni primer ebole. Okužen naj bi bil 40-letni moški, ki se je nedavno vrnil s potovanja v Afriki. Trenutno je hospitaliziran v visoko varovani izolacijski enoti praške bolnišnice Bulovka.

AMSTERDAM - Organizacija World Press Photo je v petek preklicala avtorstvo ene od najbolj kultnih fotografij v zgodovini, fotografije "napalmske" deklice iz vietnamske vojne, potem ko so se pojavili dvomi v avtorstvo fotografije. Na črno-beli fotografiji gola deklica in drugi otroci prestraši tečejo po cesti, za njimi so vojaki, v ozadju pa se vije dim.

BERLIN - Nemška ministrica za izobraževanje Karin Prien se je v okviru debate na ravni EU o zmanjševanju tveganj, ki jih za mlade predstavlja pretirana uporaba mobilnih telefonov, zavzela za prepoved njihove uporabe v osnovnih in uvedbo omejitev pri njihovi uporabi v srednjih šolah.