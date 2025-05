V Olimpijinem taboru so si enotni - izpolnili so cilj

Ljubljana, 17. maja - Nogometaši Olimpije so z visoko zmago s 5:0 proti Kalcerju iz Radomelj potrdili nov naslov državnega prvaka. V Stožicah so navijači tudi na zelenici skupaj z igralci proslavili naslov, ki je četrti v zadnjem desetletju in prinaša tudi igranje v kvalifikacijah za ligo prvakov v prihodnji sezoni.