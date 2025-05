DeSUS in Dobra država združeni v Stranko generacij

Radomlje, 17. maja - Stranki DeSUS in Dobra država sta se na današnjem kongresu združili v Stranko generacij. Vodil jo bo Vlado Dimovski, ki je za STA dejal, da so danes začeli novo poglavje v slovenski politični zgodovini. Po njegovih besedah so se združili z vizijo, da povežejo generacije med seboj, saj zavzemanje samo za pravice ene od generacij ni dovolj.