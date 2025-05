V kanuju štirje slovenski finali, Hočevar najhitrejša v polfinalu

Pariz, 17. maja - V finalno vožnjo evropskega prvenstva v slalomu na divjih vodah v Parizu so se uvrstili štirje slovenski kanuisti. Eva Alina Hočevar se je med najboljših 12 uvrstila s prepričljivo najboljšim časom, v polfinalu je najbližjo konkurentko premagala kar za tri sekunde in 11 stotink. Uspešni so bili tudi vsi trije fantje.