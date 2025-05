Vreme: Zvečer bo pretežno oblačno

Ljubljana, 17. maja - Zvečer in ponoči bo zmerno do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih in južnih krajih bo lahko nastala kakšna ploha in nevihta. Jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Goriškem in ob morju do 11 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo bo spremenljivo oblačno. Sredi dneva in popoldne bodo nastale krajevne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek bo deloma sončno, zlasti v južni polovici Slovenije bo možna kakšna ploha in nevihta. Nekoliko topleje bo. V torek bo spremenljivo oblačno, popoldanske plohe in nevihte bodo spet pogostejše. V sredo bo pretežno oblačno s pogostimi krajevnimi padavinami, deloma plohami in posameznimi nevihtami.

Vremenska slika: Nad vzhodno Evropo se zadržuje ciklon z vremensko fronto, v višinah pa k nam od severa doteka hladen in občasno bolj vlažen zrak, ki povzroča nestabilno ozračje. Tudi pri tleh je zračna masa razmeroma hladna.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo ob severnem Jadranu, zjutraj pa tudi v notranjosti Hrvaške lahko kakšna ploha in nevihta, drugod bo suho. V nedeljo bo spremenljivo oblačno, predvsem sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in kakšna nevihta.