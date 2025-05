Kremelj: Novi pogovori z Ukrajino po dogovorjeni izmenjavi ujetnikov

Moskva, 17. maja - Rusija in Ukrajina morata najprej izvesti načrtovano izmenjavo vojnih ujetnikov in določiti pogoje prekinitve ognja, preden začneta načrtovati nov krog pogovorov, so danes sporočili v Kremlju, potem ko sta se strani v petek v Turčiji dogovorili o izmenjavi in razpravljali o morebitnem premirju.