New York Knicks izločili prvake iz Bostona

New York, 17. maja - Košarkarji moštva New York Knicks so finalisti vzhodne konference lige NBA. Na odločilni šesti tekmi so v domačem Madison Square Gardnu kar s 119:81 odpravili lanske prvake Boston Celtics in s 4:2 v zmagah napredovali v boj za konferenčni naslov. Tam bodo njihovi tekmeci Indiana Pacers.