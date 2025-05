Dober teden za newyorške borzne indekse

New York, 17. maja - Umirjanje trgovinskih vojn Donalda Trumpa je v minulih dneh razveselilo vlagatelje na newyorških borzah, ki so sklenili pozitiven teden, Dow Jones in S&P 500 pa sta spet zaplavala nad gladino v letošnjem letu. Tudi Nasdaq je le še okrog 99 točk nižje, kot je bil ob koncu lanskega leta.