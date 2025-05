V Areni Bonifika danes prvi gimnastični boji za kolajne

Koper, 17. maja - Slovenske telovadce po izjemno uspešnih dvodnevnih kvalifikacijah na domačem svetovnem izzivu v Kopru, kjer so si priborili kar deset finalov, danes čakajo prvi boji za kolajne. Teja Belak na preskoku in Lucija Hribar na dvovišinski bradlji sta se v finale uvrstili s prvima ocenama kvalifikacij in napovedujeta boj na zmago.