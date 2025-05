Pogrešajo mladoletnico iz Domžal

Ljubljana, 16. maja - Svojci pogrešajo mladoletno Saro Marinović iz Domžal. Pogrešana je visoka okoli 156 centimetrov, je športne postave, ima dolge črne lase in rjave oči. Oblečena je v bel pulover s kapuco in napisom HUGO, belo kratko majico z napisom HUGO, črne hlače ter obuta v črne čevlje, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.