Vlada se je seznanila z napovedjo stavke na AVP in imenovala pogajalsko skupino

Ljubljana, 16. maja - Vlada se je na današnji dopisni seji seznanila z napovedjo stavke zaposlenih na Javni agenciji RS za varnost prometa (AVP) in stavkovnimi zahtevami. Ob tem je sprejela tudi izhodišča za pogajanja in imenovala vladno pogajalsko skupino, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.