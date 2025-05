Obisk soteske Vintgar tudi letos z nekaj novostmi

Gorje, 18. maja - V soteski Vintgar, ki je ena najbolj obiskanih naravnih znamenitosti Slovenije, že nekaj let delajo korake v smeri digitalizacije in trajnostnega razvoja. Nov korak so naredili tudi letos, ko fizični nakup vstopnice na vstopni točki v sotesko ni več mogoč. Obiskovalce spodbujajo, naj terminske vstopnice kupijo preko spleta.