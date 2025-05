Zelenski in evropski voditelji opravili pogovor s Trumpom

Kijev/Tirana, 16. maja - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, francoski predsednik Emmanuel Macron, nemški kancler Friedrich Merz, britanski premier Keir Starmer in poljski premier Donald Tusk so danes govorili s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom o pogajanjih med Ukrajino in Rusijo v Turčiji. Voditelji so v pogovoru s Trumpom izpostavili pomen pritiska na Moskvo.