Delnice Save Re so se v tem tednu podražile za desetino

Ljubljana, 16. maja - Indeks SBI TOP na Ljubljanski borzi je v tem trgovalnem tednu, ki so ga zaznamovale objave četrtletnih poslovnih rezultatov nekaterih podjetij iz prve kotacije, pridobil 5,28 odstotka. Največ so na tedenski ravni pridobile delnice Save Re, ki so se v primerjavi s prejšnjim petkom podražile za nekaj več kot deset odstotkov.