Vreme: Ponoči ne bo padavin

Ljubljana, 16. maja - Zvečer se bo najprej delno razjasnilo, ob morju bo možna kakšna ploha. Proti jutru se bo od severa oblačnost povečala. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7, ob morju okoli 9 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V soboto bo spremenljivo do pretežno oblačno. Popoldne bodo nastale krajevne plohe in posamezne nevihte, zapihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18, na Primorskem okoli 20 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo in ponedeljek bo deloma sončno, predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Iz dneva v dan bo nekoliko topleje.

Vremenska slika: Iznad zahodne Evrope sega do naših krajev območje visokega zračnega tlaka. Nad vzhodno Evropo se zadržuje ciklon z vremensko fronto. Od severa k nam doteka hladnejši in občasno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo ob severnem Jadranu lahko kakšna ploha ali nevihta, drugod bo suho. V soboto bo v krajih severno od nas zmerno do pretežno oblačno. Drugod bo sprva deloma sončno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami.