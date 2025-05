Pogajanja med Ukrajino in Rusijo v Istanbulu so se končala

Istanbul, 16. maja - V Istanbulu so se danes po približno uri in pol končala prva neposredna pogajanja med ukrajinsko in rusko delegacijo po letu 2022. Pogajalci obeh strani so sporočili, da so se dogovorili o izmenjavi vojnih ujetnikov ter da so razpravljali o prekinitvi ognja in morebitnem srečanju predsednikov držav.