New York, 16. maja - Indeksi na newyorških borzah so na začetku današnjega trgovanja obarvani zeleno. Vlagatelji trgujejo umirjeno, potem ko se je carinsko zaostrovanje ZDA z ostalim svetom nekoliko umirilo in so ZDA med drugim s Kitajsko vsaj začasno zbližale stališča glede carinske politike.