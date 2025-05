Za Škofjeloški pasijon 2026 iščejo prostovoljce, stekla tudi prodaja vstopnic

Škofja Loka, 17. maja - Prihodnje leto se bo 11 let od zadnje uprizoritve na ulice in trge Škofje Loke vrnil Škofjeloški pasijon. Ljudska spokorniška procesijska drama se bo odvijala v postno-velikonočnem času, vstopnice pa so že v prodaji. Na Občini Škofja Loka še vedno vabijo tudi prostovoljce, ki bi sodelovali pri uprizoritvi.