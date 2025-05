Izidi rokometne lige za ženske

Ljubljana, 16. maja - Izidi končnice rokometne lige za ženske in lestvici.

* Izidi: - od 1. do 4. mesta: - zadnji krog: - sobota, 17. maj: 16.00 Krim Mercator - Velenje 18.00 Plan-Net Avto Litija - Mlinotest Ajdovščina - lestvica: 1. Krim Mercator 5 5 0 0 181:107 16 (6) 2. Mlinotest Ajdovščina 5 2 1 2 138:151 9 (4) 3. Velenje 5 1 1 3 128:149 5 (2) 4. Plan-Net Avto Litija 5 1 0 4 117:157 2 (0) - od 5. do 7. mesta: - petek, 16. maj: - zadnji krog: Trgo ABC Izola - Ptuj 30:25 (15:15) - lestvica: 1. Ptuj 4 1 1 2 107:123 9 (6) 2. Trgo ABC Izola 4 2 0 2 97:87 8 (4) 3. Koper 4 2 1 1 106:100 7 (2)

* Opombi:

- v oklepajih so zapisane točke, ki so jih ekipe prenesle po prvem delu državnega prvenstva

- rokometašice Krima Mercatorja so osvojile 30. naslov državnih prvakinj